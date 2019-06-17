Шубенков выиграл этап Бриллиантовой лиги в падении на финише

Российский спортсмен опередил конкурента в конце дистанции

Сергей Шубенков (в центре) финиширует на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате Фото: Reuters

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Российский атлет Сергей Шубенков победил в забеге на 110 метров с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги в марокканском Рабате.

Вслед за Шубенковым пришел ямаец Омар МакЛеод. Он лидировал большую часть дистанции, но не удержал равновесие на финишном отрезке и зацепил Шубенкова. Несмотря на то, что российский спортсмен тоже упал, он смог пересечь финишную линию первым. При падении Шубенков сильно ободрал плечо, но был рад победе.

Шубенков закончил забег с результатом 13,12 секунды (это рекорд сезона - ИФ), МакЛеод пробежал ее за 13:20 секунды.

Это был шестой из четырнадцати этапов Бриллиантовой лиги. Следующий этап начнется в американском Юджине 30 июня.

Шубенков уже побеждал на этой дистанции на чемпионате мира в 2015 году. В 2016 году ему не позволили выступить на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Сейчас российские спортсмены дисквалифицированы Всемирной федерацией легкой атлетики, поэтому вынуждены подавать индивидуальные заявки на участие в соревнованиях и выступать под нейтральным флагом.