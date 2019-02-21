ИААФ одобрила еще 21 заявку россиян на участие в турнирах под нейтральным флагом

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) утвердила 21 заявку российских легкоатлетов на выступление под нейтральным флагом.

"Антидопинговая группа ИААФ согласилась с тем, что заявки 21 российского спортсмена соответствовали исключительным критериям отбора для участия в международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов в 2019 году в то время, как всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) остается отстраненной", - говорится в сообщении ИААФ, распространенном в четверг.

В число нейтральных спортсменов, в частности, попали прыгунья Ирина Гуменюк и метательница молота Анастасия Бородулина.

Ранее ИААФ одобрила 42 заявки, таким образом, 63 российских спортсмена могут выступать под нейтральным флагом. В их числе - чемпионка мира Мария Ласицкене, барьерист Сергей Шубенков и другие известные атлеты.

ВФЛА сообщала, что направила 185 заявок на утверждение ИААФ.