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ВФЛА направила в ИААФ 185 заявок россиян на участие в турнирах в нейтральном статусе

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) получила от спортсменов 197 заявок на получение нейтрального статуса, из них 185 направлены в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ).

"К нам поступило 197 заявок от легкоатлетов, из них 61 в упрощённом порядке, 185 из них отправлены в ИААФ", - сказали "Интерфаксу* в пресс-службе ВФЛА в

Спортсмены, уже выступавшие под нейтральным флагом в прошлом году, могут оформить заявку в упрощенном порядке.

Заявки 42 спортсменов уже одобрены ИААФ, в их числе заявки лидеров сборной России Марии Ласицкене, Сергея Шубенкова.

Членство ВФЛА в ИААФ приостановлено с ноября 2015 года на фоне допингового скандала в российском спорте.

Теги: ИААФ, ВФЛА, легкая атлетика

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