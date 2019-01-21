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Шубенкову разрешили выступать в международных турнирах в качестве нейтрального атлета

ИААФ подтвердила заявки на статус нейтральных атлетов 42 российских спортсменов

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) подтвердила заявки на получение статуса нейтральных атлетов 42 спортсменов из России, в том числе Марии Ласицкене и Сергея Шубенкова.

"Антидопинговая группа ИААФ согласилась с тем, что заявки 42 российских спортсменов соответствовали исключительным критериям отбора для участия в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов в 2019 году, в то время как Всероссийская федерация лёгкой атлетики остается отстраненной", - говорится в сообщении ИААФ в понедельник.

Приняты заявки Марии Ласицкене (прыжки в высоту), Сергея Шубенкова (бег с барьерами), Алёны Маминой (спринт), Виктора Бутенко (метание диска), Тимофея Чалого (бег с барьерами), Данилы Данилова (метание молота) и других.

В то же время отмечается, что заявки этих спортсменов также должны подтвердить, в частности, организаторы соревнований, в которых атлеты намерены участвовать.

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Теги: легкая атлетика

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