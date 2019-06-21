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Сироткин стал резервным пилотом еще одной команды "Формулы-1"

Сироткин стал резервным пилотом еще одной команды "Формулы-1"
Сергей Сироткин
Фото: ТАСС, Егор Алеев

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Пилот программы SMP Racing Сергей Сироткин стал резервным пилотом McLaren на сезон-2019 чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

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"Я рад тому, что Сергея достойно оценили в "Формуле-1", и он получил предложение работать резервным пилотом не только в команде Renault, но и в McLaren. Вместе с этой ролью в "Формуле-1" Сергей продолжит выступать за SMP Racing в чемпионате FIA WEC в категории LMP1 в следующем сезоне", - заявил основатель программы SMP Racing Борис Ротенберг.

В свою очередь, Сироткин отметил, что "McLaren - это легендарная команда". "Я очень рад возможности поработать с этим коллективом, присоединится к их истории, посмотреть изнутри как работает команда и пилоты. Спасибо SMP Racing и Renault за их поддержку", - сказал Сироткин.

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Руководитель команды F1 McLaren Андреас Зайдль отметил, что ему знаком профессиональный уровень Сироткина.

"Это практичное решение для McLaren на 2019. Сергей известен своим уровнем, у него есть необходимая супер-лицензия и он связан с нашим поставщиком двигателей, Renault, так что для нас он стал очевидным кандидатом", - сообщил он.

В качестве резервного пилота McLaren и Renault Сергей будет присутствовать на всех оставшихся гонках сезона.

В прошлом сезоне Сироткин дебютировал в "Формуле-1" в качестве боевого пилота в составе команды Williams, а по итогам чемпионата занял последнее место, набрав 1 балл.

В нынешнем сезоне Россию в качестве основного пилота команды Toro Rosso представляет Даниил Квят, ранее выступавший в "Королевских гонках" с 2014 по 2017 годы. Сейчас он занимает 14-е место в чемпионате, набрав 10 очков.

автоспорт Формула-1

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