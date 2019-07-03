Бразилия победила Аргентину в полуфинале Кубка Америки

Лионель Месси (в белом) и его команда остались без финала Кубка Америки Фото: Reuters

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Сборная Бразилии по футболу со счетом 2:0 взяла верх над национальной командой Аргентины в 1/2 финала домашнего розыгрыша Кубка Америки.

На 19-й минуте встречи Габриэл Жезус вывел Бразилию вперед.

Gabriel Jesus 1-0 goal against Argentina. Dani Alves shows that he is still the best right back in the world. Wow! #BRAxARG #CopaAmerica pic.twitter.com/ZuDzQ3RLcU — #VALVERDEOUT (@MathiasAw1) July 3, 2019

На 71-й минуте Роберто Фирмино удвоил счет.

Roberto Firmino's goal 🔥🔥🔥🔥

Gabriel Jesus with a beautiful ball control & assist 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/pq9rimm62T — 🇬🇭 dre 🇯🇵 (@Aboki_CleDre) July 3, 2019

В финале турнира Бразилия сыграет с победителем пары Чили - Перу, которые сыграют в ночь на четверг по московскому времени.

Кубок Америки по футболу - главный футбольный турнир среди южноамериканских команд, его проводит Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ).

Турнир в 2019 году проходит в Бразилии. В нем приняли участие 12 команд, разделенные на три группы по четыре в каждой. В плей-офф вышли по две лучшие команды каждой из групп, а также две команды из трех, занявших третье места - по лучшим показателям среди них.

Среди участников были две приглашенные команды, не входящие в КОНМЕБОЛ - сборные Японии и Катара: в плей-офф они не пробились.

Действующим обладателем Кубка Америки является команда Чили. Самый титулованный участник - сборная Уругвая, которая выиграла трофей 15 раз. Второе место занимает Аргентина (14), третье - Бразилия (8). По два раза турнир выигрывали Парагвай, Чили и Перу, по разу - Колумбия и Боливия.