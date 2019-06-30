Уругвай покинул Кубок Америки после трех отмененных голов в ворота Перу

Лидер сборной Уругвая Луис Суарес (№9) не реализовал послематчевый пенальти в ворота Перу, а его гол в основное время отменили Фото: EPA

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Перу в серии пенальти одолели национальную команду Уругвая в четвертьфинале проходящего в Бразилии Кубка Америки.

Основное время встречи, прошедшей в Салвадоре, завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались перуанцы - 5:4. Единственный неудачный удар в серии нанес лидер сборной Уругвая Луис Суарес, не сумевший переиграть вратаря команды Перу Педро Гальесе.

По ходу основного времени противостояния Уругвай трижды поразил ворота соперника, однако судья отменил все три гола.

29-я минута. Хиорхьян де Арраскаета нанес точный удар по воротам перуанцев, гол не засчитан из-за офсайда партнера, адресовавшего ему мяч.

59-я минута. Эдинсон Кавани, открываясь за спинами защитников, получил мяч, приблизился к воротам и пробил мимо голкипера. Гол отменен также из-за положения "вне игры".

73-я минута. Прострел замыкает Луис Суарес и, как выясняется, тоже из-за офсайда.

После матча всеми силами пришлось утешать Луиса Суареса, которому в этой игре не повезло во всем.

Luis Suárez is devastated!



It was his penalty miss that has seen Peru through to the #CopaAmerica Semi Final! 💪 pic.twitter.com/Z294HGUGOj — Watch Copa América 2019 live on Premier Sports 📺 (@PremierSportsTV) June 29, 2019

В полуфинале команда Перу сыграет со сборной Чили, которая ранее взяла верх над Колумбией – также по пенальти 5:4 и также после 0:0 в основное время. Игра Чили – Перу пройдет 4 июля и стартует в 3:30 мск. Сутками ранее начнется матч в другой паре 1/2 финала: Бразилия – Аргентина.

Кубок Америки по футболу – главный футбольный турнир среди южноамериканских команд, его проводит Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ).

Турнир в 2019 году проходит в Бразилии. В нем приняли участие 12 команд, разделенные на три группы по четыре в каждой. В плей-офф вышли по две лучшие команды каждой из групп, а также две команды из трех, занявших третье места – по лучшим показателям среди них.

Среди участников были две приглашенные команды, не входящие в КОНМЕБОЛ – сборные Японии и Катара: в плей-офф они не пробились.

Действующим обладателем Кубка Америки является команда Чили. Самый титулованный участник – сборная Уругвая, которая выиграла трофей 15 раз. Второе место занимает Аргентина (14), третье – Бразилия (8). По два раза турнир выигрывали Парагвай, Чили и Перу, по разу – Колумбия и Боливия.