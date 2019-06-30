Уругвай покинул Кубок Америки после трех отмененных голов в ворота Перу
Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Перу в серии пенальти одолели национальную команду Уругвая в четвертьфинале проходящего в Бразилии Кубка Америки.
Основное время встречи, прошедшей в Салвадоре, завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались перуанцы - 5:4. Единственный неудачный удар в серии нанес лидер сборной Уругвая Луис Суарес, не сумевший переиграть вратаря команды Перу Педро Гальесе.
GOAL!!!— SportCentre (@SportCentre8) June 29, 2019
Uruguay 4- 5 Peru (Peru win on penalties)
Watch full Penalty Shootout between #Uruguay and #Peru 🔥#URUPER#CopaAmerica
pic.twitter.com/7kOhOREsZa
По ходу основного времени противостояния Уругвай трижды поразил ворота соперника, однако судья отменил все три гола.
29-я минута. Хиорхьян де Арраскаета нанес точный удар по воротам перуанцев, гол не засчитан из-за офсайда партнера, адресовавшего ему мяч.
Goal😍, wait it"s offside 😱😱😱😱— ilovegoalstv (@ilovegoalstv) June 29, 2019
Via: @goalstv3
#URUPER #CopaAmérica2019
pic.twitter.com/SYgXIMvT8K
59-я минута. Эдинсон Кавани, открываясь за спинами защитников, получил мяч, приблизился к воротам и пробил мимо голкипера. Гол отменен также из-за положения "вне игры".
Cavani 😱🔥😍😍, but offside 😟— ilovegoalstv (@ilovegoalstv) June 29, 2019
Via: @goalstv3 #PERBRA #CopaAmerica
pic.twitter.com/1XQuTUPc6k
73-я минута. Прострел замыкает Луис Суарес и, как выясняется, тоже из-за офсайда.
And that"s the offside goal number 3 for Uruguay 😟— ilovegoalstv (@ilovegoalstv) June 29, 2019
Via: @goalstv3 #PERBRA #CopaAmerica
pic.twitter.com/rKYOMZLPrm
После матча всеми силами пришлось утешать Луиса Суареса, которому в этой игре не повезло во всем.
Luis Suárez is devastated!— Watch Copa América 2019 live on Premier Sports 📺 (@PremierSportsTV) June 29, 2019
It was his penalty miss that has seen Peru through to the #CopaAmerica Semi Final! 💪 pic.twitter.com/Z294HGUGOj
В полуфинале команда Перу сыграет со сборной Чили, которая ранее взяла верх над Колумбией – также по пенальти 5:4 и также после 0:0 в основное время. Игра Чили – Перу пройдет 4 июля и стартует в 3:30 мск. Сутками ранее начнется матч в другой паре 1/2 финала: Бразилия – Аргентина.
Кубок Америки по футболу – главный футбольный турнир среди южноамериканских команд, его проводит Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ).
Турнир в 2019 году проходит в Бразилии. В нем приняли участие 12 команд, разделенные на три группы по четыре в каждой. В плей-офф вышли по две лучшие команды каждой из групп, а также две команды из трех, занявших третье места – по лучшим показателям среди них.
Среди участников были две приглашенные команды, не входящие в КОНМЕБОЛ – сборные Японии и Катара: в плей-офф они не пробились.
Действующим обладателем Кубка Америки является команда Чили. Самый титулованный участник – сборная Уругвая, которая выиграла трофей 15 раз. Второе место занимает Аргентина (14), третье – Бразилия (8). По два раза турнир выигрывали Парагвай, Чили и Перу, по разу – Колумбия и Боливия.