Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки и сыграет с Бразилией

Футболисты сборной Аргентины радуются успеху в матче с Венесуэлой Фото: Reuters

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Сборная Аргентины по футболу со счетом 2:0 победила национальную команду Венесуэлы в 1/4 финала Кубка Америки.

На 10-й минуте встречи, прошедшей в Рио-де-Жанейро, Лаутаро Мартинес открыл счет.

На 74-й минуте Джовани Ло Чельсо укрепил преимущество аргентинцев.

GOAL!!!

Venezuela 0- 2 Argentina

G.LO.Celso scores from Close range and with goal Messi and Argentina will qualify in the semis to play against Brazil🇦🇷⚽🔥🔥#VENARG #VENxARG #CopaAmerica



pic.twitter.com/RSYaWCRIih — SportCentre (@SportCentre8) June 28, 2019

Борьбу за выход в финал сборная Аргентины поведет с Бразилией. Матч этих команд пройдет в ночь на 3 июля по московскому времени.

Вторая полуфинальная пара еще не составлена, в нее войдет победители матчей Колумбия – Чили и Уругвай – Перу.

Кубок Америки по футболу – главный футбольный турнир среди южноамериканских команд, его проводит Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ).

Турнир в 2019 году проходит в Бразилии. В нем приняли участие 12 команд, разделенные на три группы по четыре в каждой. В плей-офф вышли по две лучшие команды каждой из групп, а также две команды из трех, занявших третье места – по лучшим показателям среди них.

Среди участников были две приглашенные команды, не входящие в КОНМЕБОЛ – сборные Японии и Катара: в плей-офф они не пробились.

Действующим обладателем Кубка Америки является команда Чили. Самый титулованный участник – сборная Уругвая, которая выиграла трофей 15 раз. Второе место занимает Аргентина (14), третье – Бразилия (8). По два раза турнир выигрывали Парагвай, Чили и Перу, по разу – Колумбия и Боливия.