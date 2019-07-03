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Медведев вышел в третий круг "Уимблдона"

Медведев вышел в третий круг "Уимблдона"
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев со счетом 6:7 (6:8), 6:1, 6:4, 6:4 победил представителя Австралии Алексея Попырина в матче второго круга турнира серии Большого шлема "Уимблдон".

Продолжительность матча составила 2 часа 31 минуту.

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В настоящее время Медведев занимает 13-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Попырин – 101-е. Ранее эти теннисисты друг против друга не играли.

Следующим соперником Медведева на "Уимблдоне" будет 23-я ракетка мира бельгиец Давид Гоффен. Ранее спортсмены в официальных матчах встречались однажды, победу одержал россиянин.

Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович. Чаще всех "Уимблдон" выигрывал швейцарец Роджер Федерер – восемь раз.

В женском одиночном разряде действующая победительница – немка Анжелик Кербер. Чаще всех среди женщин турнир выигрывала американка Мартина Навратилова – девять раз.

теннис Уимблдон

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