Россиянка Гаспарян не смогла доиграть матч "Уимблдона" против украинки Свитолины

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Маргарита Гаспарян выбыла из дальнейшей борьбы в женском одиночном разряде турнира Большого шлема "Уимблдон".

Во втором круге соревнования она встречалась с представительницей Украины Элиной Свитолиной и во второй партии вынуждена была отказаться от дальнейшего участия в противостоянии из-за травмы. Счет к тому моменту был 5:7, 6:5 (40:15) в пользу украинской теннисистки.

Свитолина является восьмой ракеткой мира, Гаспарян – 62-й.

Теперь счет пор победам в матчах этих соперниц – 1-1.

Накануне из-за проблем со здоровьем сошла с дистанции еще одна российская теннисистка Мария Шарапова. По ходу матча первого круга "Уимблдона" против француженки Полин Пармантье она почувствовала боль в руке и в третьем сете отказалась от дальнейшей борьбы.