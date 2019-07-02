Шарапова снялась с "Уимблдона" при счете 0:5 в третьем сете

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Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Россиянка Мария Шарапова потерпела поражение от француженки Полин Пармантье в стартовом раунде турнира Большого шлема "Уимблдон".

В третьем сете при счете 4:6, 7:6 (7:4), 5:0 в пользу француженки Шарапова отказалась от дальнейшей борьбы. Продолжительность матча составила 2 часа 17 минут.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Шарапова занимает 80-е место, Пармантье – 88-е. Ранее соперницы друг против друга не играли.

В июне Шарапова прервала 4,5-месячную паузу, вызванную травмой плеча. Она приняла участие на турнире в Мальорке, где дошла до второго круга.

Бывшая первая ракетка мира Шарапова является пятикратной победительницей турниров Большого шлема в одиночном разряде.