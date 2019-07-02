Рублев вышел во второй круг "Уимблдона"

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев одолел чилийца Кристиана Гарина в первом круге турнира Большого шлема "Уимблдон".

Результат встречи – 4:6, 6:4, 7:5, 6:4 в пользу россиянина. Продолжительность матча составила 2 часа 54 минуты.

В настоящее время Рублев занимает 79-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Гарин – 34-е. Ранее они друг против друга не играли.

Следующим соперником Рублева будет 65-я ракетка мира американец Сэм Куэрри. До этого соперники в официальных матчах не пересекались.

Таким образом, во второй круг мужского одиночного разряда "Уимблдона" вышли все три россиянина. Накануне барьер первого раунда успешно преодолели Карен Хачанов и Даниил Медведев.

Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович. Чаще всех "Уимблдон" выигрывал швейцарец Роджер Федерер – восемь раз.

В женском одиночном разряде действующая победительница – немка Анжелик Кербер. Чаще всех среди женщин турнир выигрывала американка Мартина Навратилова – девять раз.