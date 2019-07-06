Поиск

"Локомотив" выиграл Суперкубок России

"Локомотив" выиграл Суперкубок России
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" со счетом 3:2 победили петербургский "Зенит" в матче за Суперкубок России.

Встреча прошла на "ВТБ-Арене - Центральном стадионе "Динамо" им. Льва Яшина". "Зенит" сыграл в ней в качестве действующего чемпиона России, "Локомотив" – в качестве обладателя Кубка России.

На шестой минуте Федор Смолов вывел "Локомотив" вперед.

"Зениту" удалось отыграться перед самым перерывом, а именно – на второй минуте компенсированного времени. Автор ответного гола – Сердар Азмун.

На 52-й минуте вновь отличился Азмун, благодаря этому "Зенит" повел в счете.

После этого наступил бенефис полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука. Он поразил ворота соперника сначала на 78-й минуте, благодаря этому железнодорожники сравняли счет.

Вскоре – через три минуты - Миранчук вновь порадовал свою команду голом, и "Локомотив" опять повел в счете.

"Локомотив" удержал победный счет до финального свистка и стал обладателем трофея – в третий раз в своей истории. "Зенит" выигрывал Суперкубок четырежды.

Матчи за Суперкубок России между действующими чемпионом и обладателем Кубка страны традиционно предваряют старт очередного футбольного сезона в РФ. Впервые матч прошел в 2003 году, тогда "Локомотив" взял верх над столичным ЦСКА, вырвав победу в серии пенальти. В прошлом году вновь встретились эти команды, титул выиграл ЦСКА. Он - самый титулованный участник, Суперкубок он выигрывал семь раз.

футбол Суперкубок России

Новости по теме

Новости

Одиночные разряды "Уимблдона" остались без россиян после вылета Медведева

Одиночные разряды "Уимблдона" остались без россиян после вылета Медведева

Первая ракетка России Хачанов выбыл из "Уимблдона"

Бубка опроверг подкуп членов МОК при выборе Рио столицей ОИ-2016

Бубка опроверг подкуп членов МОК при выборе Рио столицей ОИ-2016
Летние Олимпийские игры-2016

Рио-де-Жанейро стал столицей ОИ-2016 года в результате подкупа

Рио-де-Жанейро стал столицей ОИ-2016 года в результате подкупа

Олимпийский чемпион в составе сборной Бразилии перешел в "Зенит"

Россия проиграла Испании в четвертьфинале женского ЧЕ по баскетболу

Буффон вернулся в "Ювентус"

Буффон вернулся в "Ювентус"
Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Кокорин и Мамаев отправлены в колонию

Кокорин и Мамаев отправлены в колонию

Из мужского разряда "Уимблдона" выбыл первый россиянин

Лэмпард возглавил "Челси"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');