"Локомотив" выиграл Суперкубок России

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" со счетом 3:2 победили петербургский "Зенит" в матче за Суперкубок России.

Встреча прошла на "ВТБ-Арене - Центральном стадионе "Динамо" им. Льва Яшина". "Зенит" сыграл в ней в качестве действующего чемпиона России, "Локомотив" – в качестве обладателя Кубка России.

На шестой минуте Федор Смолов вывел "Локомотив" вперед.

"Зениту" удалось отыграться перед самым перерывом, а именно – на второй минуте компенсированного времени. Автор ответного гола – Сердар Азмун.

На 52-й минуте вновь отличился Азмун, благодаря этому "Зенит" повел в счете.

После этого наступил бенефис полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука. Он поразил ворота соперника сначала на 78-й минуте, благодаря этому железнодорожники сравняли счет.

Вскоре – через три минуты - Миранчук вновь порадовал свою команду голом, и "Локомотив" опять повел в счете.

"Локомотив" удержал победный счет до финального свистка и стал обладателем трофея – в третий раз в своей истории. "Зенит" выигрывал Суперкубок четырежды.

Матчи за Суперкубок России между действующими чемпионом и обладателем Кубка страны традиционно предваряют старт очередного футбольного сезона в РФ. Впервые матч прошел в 2003 году, тогда "Локомотив" взял верх над столичным ЦСКА, вырвав победу в серии пенальти. В прошлом году вновь встретились эти команды, титул выиграл ЦСКА. Он - самый титулованный участник, Суперкубок он выигрывал семь раз.