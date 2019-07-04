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"Краснодар" обыграл "Спартак" и выиграл предсезонный турнир в Австрии

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" обыграл московский "Спартак" в заключительном третьем туре предсезонного Кубка Париматч Премьер со счетом 2:1.

В составе краснодарцев отличились Руслан Камболов и Ари. Единственный гол красно-белых на счету Зелимхана Бакаева.

Благодаря этой победе "Краснодар" становится победителем предсезонного турнира, который завершился в Австрии.

Турнирная таблица выглядит следующим образом:

1. "Кранодар" - 9 очков

2. "Ростов" - 6 очков

3. "Спартак" - 3 очка

4. ЦСКА - 0 очков.

футбол Спартак Краснодар

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