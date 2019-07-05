Поиск

Футболист ЦСКА Хосонов задержался в "Тамбове" еще на один сезон

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Полузащитник московского ФК ЦСКА Хетаг Хосонов останется в "Тамбове еще на один сезон.

Как сообщается на сайте столичного клуба, ЦСКА и "Тамбов" договорились о продлении арендного соглашения.

"Выпускник армейской академии будет выступать за "Тамбов" до окончания сезона-2019/20. Арендное соглашение не предусматривает опции выкупа трансфера", - говорится в сообщении.

21-летний Хосонов пополнил состав "Тамбова" на правах аренды в зимнее трансферное окно. Здесь он принял участие в семи матчах, несколько туров первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) игрок пропустил из-за травмы

По итогам предыдущего сезона "Тамбов" завоевал путевку в Российскую премьер-лигу, где выступит впервые.

футбол

Новости по теме

Новости

Первая ракетка России Хачанов выбыл из "Уимблдона"

Бубка опроверг подкуп членов МОК при выборе Рио столицей ОИ-2016

Бубка опроверг подкуп членов МОК при выборе Рио столицей ОИ-2016
Летние Олимпийские игры-2016

Рио-де-Жанейро стал столицей ОИ-2016 года в результате подкупа

Рио-де-Жанейро стал столицей ОИ-2016 года в результате подкупа

Олимпийский чемпион в составе сборной Бразилии перешел в "Зенит"

Россия проиграла Испании в четвертьфинале женского ЧЕ по баскетболу

Буффон вернулся в "Ювентус"

Буффон вернулся в "Ювентус"
Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Кокорин и Мамаев отправлены в колонию

Кокорин и Мамаев отправлены в колонию

Из мужского разряда "Уимблдона" выбыл первый россиянин

Лэмпард возглавил "Челси"

Сборная Перу разгромила Чили и вышла в финал Кубка Америки

Сборная Перу разгромила Чили и вышла в финал Кубка Америки
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');