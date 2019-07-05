Футболист ЦСКА Хосонов задержался в "Тамбове" еще на один сезон

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Полузащитник московского ФК ЦСКА Хетаг Хосонов останется в "Тамбове еще на один сезон.

Как сообщается на сайте столичного клуба, ЦСКА и "Тамбов" договорились о продлении арендного соглашения.

"Выпускник армейской академии будет выступать за "Тамбов" до окончания сезона-2019/20. Арендное соглашение не предусматривает опции выкупа трансфера", - говорится в сообщении.



21-летний Хосонов пополнил состав "Тамбова" на правах аренды в зимнее трансферное окно. Здесь он принял участие в семи матчах, несколько туров первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) игрок пропустил из-за травмы

По итогам предыдущего сезона "Тамбов" завоевал путевку в Российскую премьер-лигу, где выступит впервые.