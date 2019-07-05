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Воспитанник "Зенита" Марков перешел из "Динамо" в "Рубин"

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Казанский ФК "Рубин" объявил о переходе нападающего московского "Динамо" Евгения Маркова.

"Соглашение рассчитано на год", - говорится в сообщении пресс-службы "Рубина".

24-летний Марков является воспитанник петербургского "Зенита", имеет опыт выступлений за молодежную команду клуба, а также "Зенит-2". Кроме того выступал в красноярском "Енисее", "Тосно" (Ленинградская область).

В составе "Тосно" Марков в 2018 году выиграл Кубок России, после чего клуб прекратил существование.

За плечами Маркова игра в составе юношеских сборных России разных возрастов.

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