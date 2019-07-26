Россиянин Рылов выиграл золото ЧМ в заплыве на 200 м на спине

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Россиянин Евгений Рылов показал лучший результат в плавании на 200 м на спине на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Его результат - 1 минута 53,40 секунды.

Вторым стал американец Райан Мерфи (1.54,12), а третьим - британец Люк Гринбанк (1.55,85).

Ранее Рылов завоевал здесь серебро ЧМ на дистанции 100 м брассом и стал вторым в эстафете 4 по 100 м вольным стилем.

Он теперь двукратный чемпион мира в заплывах на 200 м на спине