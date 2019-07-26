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Побит 10-летний мировой рекорд Фелпса в заплыве на 100 м баттерфляем

Побит 10-летний мировой рекорд Фелпса в заплыве на 100 м баттерфляем
Американский пловец Калеб Дрессел
Фото: Reuters

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Американский пловец Калеб Дрессел установил новый мировой рекорд в заплыве на 100 метров баттерфляем.

Он выиграл полуфинальный заплыв на проходящем в корейском Кванджу чемпионате мира по водным видам спорта, преодолев дистанцию за 49,50 секунды. Отныне это новое высшее достижение в данной дисциплине.

Предыдущий рекорд принадлежал соотечественнику Дрессела, 23-кратному олимпийскому чемпиону Майклу Фелпсу. Тот в августе 2009 года показал время 49,82 секунды на чемпионате мира в Италии.

На счету Фелпса сейчас действующий рекорд мира в заплыве на 400 м комплексным плаванием (4 минуты 03,84 секунды), а также три рекорда в составе эстафетных команд.

плавание

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