Юлия Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом

Российская пловчиха Юлия Ефимова на соревнованиях в Южной Корее Фото: Reuters

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Россиянка Юлия Ефимова завоевала медаль высшего достоинства, выиграв заплыв на 200 м брассом на проходящем в корейском Кванджу чемпионате мира по водным видам спорта.

Ее время – 2 минуты 20,17 секунды.

Это вторая медаль Ефимовой на нынешнем ЧМ, ранее она стала обладательницей серебра в заплыве на 100 брассом. Золото она уступила американке Лилли Кинг, которая планировала выиграть золото и на 200-метровке. Однако ее дисквалифицировали из-за нарушений правил на повороте на полуфинальной 200-метровке.

Теперь Ефимова шестикратная чемпионка мира в заплывах брассом на коротких дистанциях. Кроме того, она бронзовый и двукратный серебряный призер Олимпийских игр.