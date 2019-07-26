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Россиянин Чупков установил рекорд мира в заплыве на 200 м брассом

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Российский пловец Антон Чупков стал автором нового мирового рекорда на дистанции 200 брассом.

На проходящем в корейском Кванджу чемпионате мира по водным видам спорта он преодолел дистанцию за 2 минуты 6,12 секунды.

Этого результата он добился в финальном заплыве и, соответственно, стал обладателем золотой медали

Таким образом, он стал двукратным чемпионом мира в этой дисциплине. Также он является бронзовым олимпийским призером.

В пятницу россияне завоевали уже три золотые медали в плавании. Ранее это сделали Юлия Ефимова в заплыве на 200 м брассом и Евгений Рылов - в заплыве на 200 м на спине.

плавание

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