Тульский "Арсенал" арендовал у "Спартака" Ломовицкого

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Полузащитник "Спартака" Александр Ломовицкий на правах аренды перешел в тульский "Арсенал", сообщает пресс-служба тульского футбольного клуба.

21-летний футболист будет выступать за тульский клуб до конца сезона-2019/20.

Ломовицкий - воспитанник академии "Спартака" в сезоне-2018/19 он провел за основной состав "Спартака" 25 матчей. В составе дубля красно-белых и "Спартака-2" провел более 60 матчей и забил 22 мяча. В составе молодежки московской команды он становился победителем первенства дублирующих составов в сезоне 2016/17".