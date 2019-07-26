Егор Титов предрек матчу ЦСКА – "Локомотив" не менее трех голов

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Бывший футболист "Спартака" и сборной России, ныне - эксперт информационно-аналитического портала "Рейтинг Букмекеров" Егор Титов считает, что предстоящий матч ЦСКА – "Локомотив" будет результативным.

"Думаю, что матч получится результативным, и возьму ставку "обе забьют и тотал больше 2,5 мяча" (означает не менее трех голов за игру – ИФ) за 2,55. Видны проблемы в обороне и у тех, и у других, а атака в порядке. Так что с голами должно быть все хорошо в этой встрече", - сказал Титов "Интерфаксу".

Команды встретятся в рамках третьего тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

"И ЦСКА себя в атаке показал против "Оренбурга", и "Локомотив", начиная с Суперкубка, забивает в каждой игре. К тому же будет полный стадион. Болельщики поддержат. Футбол должен получиться ярким", - выразил мнение эксперт.

Титов отмечает, что "у ЦСКА постепенно набирает форму Влашич, получивший травмы на молодёжном Евро".

"Уже с "Оренбургом" он выглядел хорошо. Сигурдссон неплохо выглядит, прогрессирует. Чалов больше в подыгрыше пока заметен. Но атака армейцев понравилась в игре с "Оренбургом". В защите, правда, пока всё не так гладко, как хотелось бы Гончаренко. Есть ошибки, не хватает сыгранности", - сказал шестикратный чемпион России.

"Но и "Локомотив" в каждой встрече пропускает, в том числе и от "Рубина", и от "Тамбов"". А у ЦСКА-то атака будет посильнее, и она, конечно, найдёт пути к воротам Гильерме. В то же время хорошо себя чувствуют братья Миранчуки, да и вообще "Локомотив" разнообразно атакует и через центр, и через фланги", - считает Титов.

Матч ЦСКА – "Локомотив" пройдет 28 июля и стартует в 19:00 мск.

После двух туров в активе "Локомотива" 4 очка, команда занимает промежуточное пятое место в турнирной таблице. ЦСКА пока на 11-м месте, 3 очка.

В предыдущем чемпионате ЦСКА на своем поле уступил "Локомотиву" в первом круге со счетом 0:1. Игра второго круга на поле "Локомотива" завершилась вничью – 1:1.