Нападающий "Марселя" Н`Жи перешел в московское "Динамо"
Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Динамо" объявил о приобретении нападающего французского "Марселя" Муэ Н`Жи.
Как сообщает пресс-служба "Динамо", срок действия контракта составляет четыре года.
C 2017 года 25-летний футболист защищал цвета "Марселя", с которым один раз дошел до финала Лиги Европы. Также в его карьере были французский "Лион" и английский "Тоттенхэм".
"Динамо" - один из самых активных участников на трансферном рынке России этим летом. Ранее в столичный клуб перешли семь игроков.
🔥 Клинтон Н'Жи - в #Динамо!!! Сегодня форвард сборной Камеруна подписал соглашение с нашим клубом на 4️⃣ года👈 Выступать за бело-голубых Клинтон будет под 9️⃣ номером💙 Bienvenue, Clinton⚪🔵 pic.twitter.com/YNd3JAA7tE— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 25 июля 2019 г.