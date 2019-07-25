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Нападающий "Марселя" Н`Жи перешел в московское "Динамо"

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Динамо" объявил о приобретении нападающего французского "Марселя" Муэ Н`Жи.

Как сообщает пресс-служба "Динамо", срок действия контракта составляет четыре года.

C 2017 года 25-летний футболист защищал цвета "Марселя", с которым один раз дошел до финала Лиги Европы. Также в его карьере были французский "Лион" и английский "Тоттенхэм".

"Динамо" - один из самых активных участников на трансферном рынке России этим летом. Ранее в столичный клуб перешли семь игроков.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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