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Тульский "Арсенал" дебютировал в еврокубках поражением от "Нефтчи"

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Футболисты тульского "Арсенала" потерпели поражение от бакинского "Нефтчи" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

Результат встречи, прошедшей в Туле, - 1:0 в пользу "Нефтчи". В его составе на первой компенсированной к первому тайму минуте отличился Дарио да Силва.

Ответная игра пройдет 1 августа в Баку. Победитель противостояния в третьем раунде квалификации встретится с клубом "Бней-Иегуда" из Израиля.

"Арсенал" по итогам прошедшего сезона занял шестое место и получил право принять участие в Лиге Европы со второго раунда. Это его дебют в еврокубках. С третьего квалификационного раунда турнира стартует московский "Спартак", с группового этапа - московский ЦСКА.

футбол Лига Европы УЕФА

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