Мамаев и братья Кокорины подали на УДО
Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В Алексеевский районный суд Белгородской области поступили ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также брата последнего Кирилла, осужденных по делу о драках в Москве.
"В пятницу, 2 августа, в суде зарегистрированы материалы по ходатайствам об условно-досрочном освобождении от лишения свободы осужденных Мамаева и Кокориных", - сообщили "Интерфаксу" в суде.
По словам собеседника агентства, дата и время рассмотрения материалов пока не назначены.
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил нападающего "Зенита" Александра Кокорина к 1,5 годам колонии общего режима по делу о драках и хулиганстве.
Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев был приговорен к 1 году 5 месяцам колонии. Младший брат игрока "Зенита" Кирилл получил 1 год и 6 месяцев колонии, приятель спортсменов, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий - 1 год 5 месяцев.
Ранее заместитель директора ФСИН Валерий Максименко сообщил, что все четверо фигурантов будут отбывать наказание в одной колонии.
Драки и хулиганство
Футболисты стали участниками двух драк утром 8 октября 2018 года в Москве. Одна из них произошла у гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра "НАМИ" Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской улице.
Были возбуждены дела по статьям о причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений Соловчуку, побоях, хулиганстве с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.
Фигуранты признали вину частично.