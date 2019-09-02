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Андрей Рублев не смог выйти в четвертьфинал US Open

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев уступил итальянцу Маттео Берреттини в матче четвертого круга проходящего в Нью-Йорке турнира Большого шлема US Open.

Результат матча – 6:1, 6:4, 7:6 (8:6) в пользу итальянца. Продолжительность матча составила 2 часа 13 минут.

Рублев является 43-й ракеткой мира, Берреттини – 25-й. Ранее друг против друга в официальных матчах они играли дважды, одержав по одной победе.

Таким образом, Рублев выбыл из дальнейшей борьбы в мужском одиночном разряде US Open. Россию во взрослых одиночных разрядах представляет теперь только Даниил Медведев: в четвертьфинале пятая ракетка мира сыграет со швейцарцем Стэном Вавринкой (№24 в мировом

рейтинге).

Призовой фонд US Open в 2019 году составляет $57 млн 238,700 тыс.

теннис US Open

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