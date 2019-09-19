France Football учредил награду имени Льва Яшина

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Французское футбольное издание France Football учредило награду имени советского вратаря Льва Яшина, которая будет вручаться лучшему голкиперу мира по итогам года.

Как сообщается на сайте France Football 21 октября будет обнародован список претендентов, а 2 декабря приз вручат лауреату в рамках церемонии вручения "Золотого мяча".

France Football с 1956 года вручает "Золотой мяч" лучшему игроку планеты. В 1963 году им признан Лев Яшин – единственный вратарь за всю историю награды.

Яшин выступал за московское "Динамо" с 1950 по 1971 год, в его составе он пять раз становился чемпионом СССР. С 1954 по 1967 Яшин выступал за сборную СССР, с которой выиграл чемпионат Олимпиаду 1956 года и чемпионат Европы 1960 года. В 1963 году вратарь был признан лучшим футболистом Европы и получил "Золотой мяч".

7 мая 1971 года на Центральном стадионе имени В. И. Ленина в Москве, в присутствии 103 тысяч зрителей, состоялся прощальный матч Льва Яшина. В этом матче сборная клубов "Динамо" играла против сборной звезд мира, за которую выступали Эйсебио, Бобби Чарльтон, Герд Мюллер и многие другие.