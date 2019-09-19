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France Football учредил награду имени Льва Яшина

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Французское футбольное издание France Football учредило награду имени советского вратаря Льва Яшина, которая будет вручаться лучшему голкиперу мира по итогам года.

Спорт"Лев Яшин - человек, которого знает каждый бразилец""Лев Яшин - человек, которого знает каждый бразилец"Читать подробнее

Как сообщается на сайте France Football 21 октября будет обнародован список претендентов, а 2 декабря приз вручат лауреату в рамках церемонии вручения "Золотого мяча".

France Football с 1956 года вручает "Золотой мяч" лучшему игроку планеты. В 1963 году им признан Лев Яшин – единственный вратарь за всю историю награды.

Яшин выступал за московское "Динамо" с 1950 по 1971 год, в его составе он пять раз становился чемпионом СССР. С 1954 по 1967 Яшин выступал за сборную СССР, с которой выиграл чемпионат Олимпиаду 1956 года и чемпионат Европы 1960 года. В 1963 году вратарь был признан лучшим футболистом Европы и получил "Золотой мяч".

7 мая 1971 года на Центральном стадионе имени В. И. Ленина в Москве, в присутствии 103 тысяч зрителей, состоялся прощальный матч Льва Яшина. В этом матче сборная клубов "Динамо" играла против сборной звезд мира, за которую выступали Эйсебио, Бобби Чарльтон, Герд Мюллер и многие другие.

футбол Лев Яшин Золотой мяч

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