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"Спартак" забил в свои ворота и проиграл "Уфе" в 10-м туре РПЛ

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" со счетом 0:1 на выезде уступил "Уфе" в матче 10-го тура Российской премьер-лиги.

Единственный гол забил защитник гостей Николай Рассказов в собственные ворота.

Это уже четвертое поражение "Спартака" подряд, учитывая матчи в РПЛ и еврокубках.

Таким образом, "Уфа", набирает 14 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

У "Спартака" также 14 баллов, но по дополнительным показателям москвичи опускаются на седьмое место.

Уфа - Спартак. 1:0. Николай Рассказов (автогол), Российская Премьер-Лига, 10 тур 20.09.2019 от Российская Премьер-Лига на Rutube

футбол РПЛ Спартак Уфа

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