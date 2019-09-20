"Спартак" забил в свои ворота и проиграл "Уфе" в 10-м туре РПЛ

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" со счетом 0:1 на выезде уступил "Уфе" в матче 10-го тура Российской премьер-лиги.

Единственный гол забил защитник гостей Николай Рассказов в собственные ворота.

Это уже четвертое поражение "Спартака" подряд, учитывая матчи в РПЛ и еврокубках.

Таким образом, "Уфа", набирает 14 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

У "Спартака" также 14 баллов, но по дополнительным показателям москвичи опускаются на седьмое место.