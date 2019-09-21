Губернатор Самарской области исключил переход Мамаева в "Крылья Советов"

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" не будет предлагать контракт полузащитнику Павлу Мамаеву, сообщил журналистам губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в субботу.

"Не думаю, что Мамаев служил бы правильным ориентиром для молодежи "Крыльев Советов". Поэтому привлекать его в "Крылья" в каком бы то ни было качестве клуб не будет", - сказал он в Самаре.

По мнению губернатора, переход Мамаева в самарский клуб не стал бы легким для самого футболиста. "Да и для самого Мамаева это (переход в "Крылья Советов" - ИФ) было бы рискованно. У нас болельщики иной раз сами следят за спортивным режимом футболистов. Бывали случаи, когда и разговаривали по-мужски с игроками, которые, по их мнению, не осознавали меру ответственности за результат", - заявил Азаров.

После поражения в сентябре от "Краснодара" главный тренер "Крыльев" Миодраг Божович сообщил журналистам, что не прочь видеть Мамаева в команде. "Краснодар" с ним играл лучше, и он был одним из лучших футболистов в команде. Он бы мог и нас усилить", - сказал Божович.

"Крылья Советов" финансируются из бюджета Самарской области и контролируются правительством региона.

В настоящее время "Крылья" занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

20 сентября пресс-служба ФК "Краснодар" сообщила, что клуб и вышедший на этой неделе по УДО из колонии Мамаев оформили расторжение контракта по взаимному согласию сторон.