"Краснодар" расторг контракт с Мамаевым

Футболист Павел Мамаев после освобождения по УДО Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" и полузащитник Павел Мамаев оформили расторжение контракта с футболистом по взаимному согласию сторон, сообщает пресс-служба ФК.

"В будущем клуб не намерен давать никаких комментариев по этому вопросу", - говорится в заявлении клуба

"Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и, как все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся", - подчеркивается в тексте заявления.

Павел Мамаев - воспитанник московского "Торпедо", здесь же он выступал на взрослом уровне с 2004 по 2007 годы. Следующим шагом в его карьере стал переход в столичный ЦСКА, цвета которого он защищал до 2013 года. Далее была годичная аренда в "Краснодаре", а затем - полноценный контракт в этом клубе. Здесь он играл до тех пор, пока не попал в СИЗО. Сообщалось, что "Краснодар" в его услугах больше не нуждается.

Все титулы Мамаев завоевал в состав ЦСКА, выиграв с ним по разу чемпионат России и Суперкубок России, трижды - Кубок России.

Как сообщалось, Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил за драки в центре Москвы полузащитника "Краснодара" Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима. Нападающий "Зенита" Александр Кокорин получил 1 год 6 месяцев колонии.

Алексеевский районный суд Белгородской области 6 сентября удовлетворил ходатайства об УДО Мамаева и Кокорина.

17 сентября Павел Мамаев, нападающий "Зенит" Александр Кокорин и его брат Кирилл вышли на свободу из колонии после решения суда об их условно-досрочном освобождении. Как сообщил в тот день адвокат Кокорина Юрий Падалко, накануне футболист заключил новый контракт с "Зенитом".

В пятницу стало известно, что Кокорин успешно прошел медосмотр и приступил к тренировкам по индивидуальной программе.

"Но помимо негативных сторон в памяти наших болельщиков останутся и эти моменты", - "Краснодар" разместил видео с моментами игры Павла Мамаева за клуб.