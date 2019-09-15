Поиск

"Краснодар" обыграл "Крылья Советов" и вышел на 1-е место в чемпионате России

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - "Краснодар" на своем поле обыграл самарские "Крылья Советов" в матче девятого тура Российской премьер-лиги со счетом 4:2.

На 12-й минуте встречи счет открыл нападающий "Крыльев" Александр Соболев. Кубанцы ответили голами в исполнении Магомеда-Шапи Сулейманова (16-я минута), Кристофера Ольссона (48-я минута), Вандерсона (57-я минута) и Ари (67-я минута). На 75-й минуте окончательный счет с пенальти установил полузащитник самарцев Паул Антон.

По итогам встречи "Краснодар" сравнялся по очкам с лидирующим "Зенитом" (у команд по 20 баллов) и занимает первую строчку в чемпионате. "Крылья Советов" с семью очками располагаются на 14-м месте в турнирной таблице РП.

футбол Крылья Советов Краснодар

Новости

Испания выиграла чемпионат мира по баскетболу

Россия одержала третью победу подряд на мужском ЧЕ по волейболу

НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за найденный в его пробе кокаин

НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за найденный в его пробе кокаин

"Зенит" обыграл тульский "Арсенал" в РПЛ

ЦСКА победил СКА в матче КХЛ

ЦСКА победил СКА в матче КХЛ

Путин оценил удушающий прием Нурмагомедова

Путин решил лично поздравить Нурмагомедова, защитившего титул чемпиона UFC

Путин решил лично поздравить Нурмагомедова, защитившего титул чемпиона UFC

Сборная США не попала в полуфинал ЧМ по баскетболу

Сборная США не попала в полуфинал ЧМ по баскетболу

Шумахер пришел в себя после лечения в парижской клинике

Шумахер пришел в себя после лечения в парижской клинике

Что случилось этой ночью: вторник, 10 сентября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');