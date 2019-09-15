"Краснодар" обыграл "Крылья Советов" и вышел на 1-е место в чемпионате России

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - "Краснодар" на своем поле обыграл самарские "Крылья Советов" в матче девятого тура Российской премьер-лиги со счетом 4:2.

На 12-й минуте встречи счет открыл нападающий "Крыльев" Александр Соболев. Кубанцы ответили голами в исполнении Магомеда-Шапи Сулейманова (16-я минута), Кристофера Ольссона (48-я минута), Вандерсона (57-я минута) и Ари (67-я минута). На 75-й минуте окончательный счет с пенальти установил полузащитник самарцев Паул Антон.

По итогам встречи "Краснодар" сравнялся по очкам с лидирующим "Зенитом" (у команд по 20 баллов) и занимает первую строчку в чемпионате. "Крылья Советов" с семью очками располагаются на 14-м месте в турнирной таблице РП.