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Финал Лиги чемпионов в 2021 году пройдет в Петербурге

Финал Лиги чемпионов в 2021 году пройдет в Петербурге
Стадион "Газпром Арена" в Петербурге
Фото: Михаил Мальцев/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербург примет финальный матч Лиги чемпионов в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"В 2021 году финал Лиги чемпионов пройдет на арене "Санкт-Петербург", Россия", - говорится в сообщении.

Решение было принято на заседании исполкома УЕФА в Любляне.

Решающий матч главного клубного турнира Европы будет проходить на поле стадиона "Газпром Арена", вмещающем 68 тыс. зрителей.

В свою очередь, финал турнира в 2022 году примет стадион "Альянц Арена" в Мюнхене с вместимостью в 75 тыс. зрителей. Местом проведения финала ЛЧ в 2023 году выбран стадион "Уэмбли" в Лондоне (вместимость – 90 тыс. человек).

Все эти три арены будут задействованы в матчах чемпионата Европы-2020, который впервые в истории пройдет сразу в нескольких странах континента.

Что касается "Газпром Арены" в Петербурге, то здесь прошли несколько матчей Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018. При этом тогда стадион назывался "Санкт-Петербург Арена".

Ранее Россия лишь однажды проводила финал Лиги чемпионов: в 2008 году матч принимали столичные "Лужники". В игре встретились английские "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Победу в серии пенальти одержал МЮ.

футбол Лига чемпионов УЕФА Петербург

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