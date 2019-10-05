Поиск

ЦСКА разгромил рижское "Динамо" в матче КХЛ

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА в субботу в домашнем поединке разгромил рижское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Результат встречи - 6:1 (1:1, 4:0, 1:0) в пользу армейцев.

За ЦСКА дублем отметился Линден Вей, заброшенные шайбы также на счету Никиты Нестерова, Кирилла Капризова, Ивана Телегина и Алексея Марченко. За гостей отличился Гинтс Мейя.

Благодаря этой победе ЦСКА упрочил свое лидерство в Западной конференции, набрав 23 очка. Рижское "Динамо" потерпело седьмое поражение подряд в регулярном чемпионате и занимает последнюю строчку на Западе, имея в своем активе шесть баллов.

ЦСКА Динамо

Новости
Российская премьер-лига-2019/20

Хохлов покинул пост главного тренера московского "Динамо"

Хохлов покинул пост главного тренера московского "Динамо"

Фигуристки Загитова и Трусова выиграли Japan Open в составе сборной Европы

Фигуристки Загитова и Трусова выиграли Japan Open в составе сборной Европы

Российские фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли турнир в Шанхае

ЦСКА победил "Валенсию" в матче Евролиги

Российский прыгун в высоту Акименко завоевал "серебро" на ЧМ в Дохе

Российский прыгун в высоту Акименко завоевал "серебро" на ЧМ в Дохе

Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

"Краснодар" проиграл "Хетафе" в Лиге Европы

ЦСКА всухую проиграл "Эспаньолу" во втором туре Лиги Европы

Сборная России по регби вновь проиграла на КМ и лишилась шансов на медали

Емельяненко-младший и Кокляев подрались в ресторане за два месяца до боя

Емельяненко-младший и Кокляев подрались в ресторане за два месяца до боя
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');