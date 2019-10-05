ЦСКА разгромил рижское "Динамо" в матче КХЛ

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА в субботу в домашнем поединке разгромил рижское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Результат встречи - 6:1 (1:1, 4:0, 1:0) в пользу армейцев.

За ЦСКА дублем отметился Линден Вей, заброшенные шайбы также на счету Никиты Нестерова, Кирилла Капризова, Ивана Телегина и Алексея Марченко. За гостей отличился Гинтс Мейя.

Благодаря этой победе ЦСКА упрочил свое лидерство в Западной конференции, набрав 23 очка. Рижское "Динамо" потерпело седьмое поражение подряд в регулярном чемпионате и занимает последнюю строчку на Западе, имея в своем активе шесть баллов.