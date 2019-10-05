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"Динамо" проиграло "Оренбургу" в матче РПЛ

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" в субботу потерпели поражение от "Оренбурга" в выездном матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в Оренбурге закончилась со счетом 0:2. Голы забили Артем Кулишев (61-я минута) и Урош Радакович (88). На 42-й минуте за вторую желтую карточку был удален хавбек гостей Артур Юсупов.

Оренбургский клуб в турнирной таблице набрал 14 баллов и находится на девятой строчке. Столичная команда проиграла третий раз кряду и находится в зоне вылета на 15-м месте с 10 очками.

футбол РПЛ Динамо Оренбург

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