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Хохлов покинул пост главного тренера московского "Динамо"

Хохлов покинул пост главного тренера московского "Динамо"
Бывший главный тренер ФК "Динамо" Дмитрий Хохлов
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Дмитрий Хохлов подал в отставку с поста главного тренера московского футбольного клуба "Динамо", сообщила пресс-служба клуба в субботу.

"Сегодня, после матча 12 тура РПЛ Оренбург - Динамо главный тренер команды Дмитрий Хохлов подал в отставку, которая принята руководством клуба в связи с неудовлетворительными результатами", - сказали в пресс-службе.

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Отмечается, что в ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главного тренера.

Хохлов ушел из клуба после третьего подряд поражения в рамках РПЛ.

Всего в 12 турах "Динамо" одержало две победы, проиграло шесть матчей и четырежды сыграло вничью. В настоящий момент команда находится в зоне вылета на 15 месте в турнирной таблице с 10 очками.

футбол Динамо Дмитрий Хохлов

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