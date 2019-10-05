Хохлов покинул пост главного тренера московского "Динамо"

Бывший главный тренер ФК "Динамо" Дмитрий Хохлов Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Дмитрий Хохлов подал в отставку с поста главного тренера московского футбольного клуба "Динамо", сообщила пресс-служба клуба в субботу.

"Сегодня, после матча 12 тура РПЛ Оренбург - Динамо главный тренер команды Дмитрий Хохлов подал в отставку, которая принята руководством клуба в связи с неудовлетворительными результатами", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что в ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главного тренера.

Хохлов ушел из клуба после третьего подряд поражения в рамках РПЛ.

Всего в 12 турах "Динамо" одержало две победы, проиграло шесть матчей и четырежды сыграло вничью. В настоящий момент команда находится в зоне вылета на 15 месте в турнирной таблице с 10 очками.