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Футболисты "Ахмата" обыграли "Уфу" в первом матче под руководством Шалимова

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Грозненский футбольный клуб "Ахмат" в субботу на выезде победил "Уфу" в матче 12-го тура Российской премьер-лиги.

Результат противостояния в Уфе - 0:1. Мяч на девятой минуте забил защитник сборной Венесуэлы Вилькер Анхель.

"Ахмат" провел первый поединок под руководством нового главного тренера Игоря Шалимова, который 1 октября сменил на этом посту Рашида Рахимова.

После победы над "Уфой" грозненцы покинули зону вылета и с 15-го места поднялись на 11-е, набрав 12 очков.

"Уфа" занимает шестое место с 15 баллами.

футбол РПЛ Уфа Ахмат

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