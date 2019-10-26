СКА проиграл пятый матч подряд в КХЛ, уступив "Локомотиву"

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Петербургский "СКА" уступил ярославскому "Локомотиву" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счётом 3:4 (от) (1:2, 1:0, 1:1, 1:0).

В составе СКА дублем отметился Александр Барабанов (3-я и 10-я минуты), еще один гол забил Артём Зуб (53-я минута). "Локомотив" ответил голами Якуба Накладала (8-я минута), Романа Савченко (31-я минута) и Артёма Ильенко (46-я минута). Победный гол на счету Павла Кудрявцева (61-я минута).

Это поражение стало для СКА пятым подряд.

Следующий матч "СКА" проведет в Череповце с "Северсталью", "Локомотив" в гостях сыграет с нижегородским "Торпедо".