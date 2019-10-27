ЦСКА проиграл "Динамо" в 14-м туре чемпионата России по футболу

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - ЦСКА на своем поле со счетом 0:1 уступил "Динамо" в 14-м туре Российской премьер-лиги.

Гол 85-й минуте забил Клинтон Н'Жье. На 22-й минуте после использования системы видеопомощи рефери (VAR), за фол Владимира Рыкова на Федоре Чалове, в ворота "Динамо" был назначен пенальти. Однако Никола Влашич пробил мимо.

"Динамо" прервало шестиматчевую безвыигрышную серию, состоявшую из трех поражений и трех ничьих. В турнирной таблице "бело-голубые" занимают 13-е место, набрав 14 очков. ЦСКА находится на пятой позиции с 26 баллами.