Песков назвал "нерадостными" рекомендации отстранить Россию от крупных соревнований

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле сожалеют в связи с рекомендацией Комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал эти рекомендации "очень нерадостными".

"Это действительно информация, которая вызывает озабоченность, мы сожалеем в этой связи", сказал он. При этом он назвал преждевременными какие-либо оценки ситуации, тем более "далеко идущие", пока эти рекомендации не "приняли форму конкретных решений".

Он призвал "сохранить трезвость оценок".

Российские спортивные чиновники готовы к дальнейшему сотрудничеству с международными антидопинговыми структурами и спортивной общественностью, заверил Песков.

"Были предоставлены детальные объяснения на те вопросы, которые задавались ранее. Я уверен, что это взаимодействие будет продолжено", - сказал он.

На вопрос, что бы в Кремле посоветовали делать российским спортсменам, Песков сказал: "Российские спортсмены - одни из лучших в мире. Вся страна ими гордится, и будет гордиться дальше. Спортсмены должны работать, чтобы дальше обеспечивать лидирующие позиции".

Решения спортсменов выступать за другую страну пресс-секретарь назвал их правом выбора, и отметил, что никто не может их удерживать.

Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, запретить проведение турниров в России и исключить россиян из числа руководителей международных спортивных федераций. Исполком вынесет окончательное решение 9 декабря на заседании в Париже.