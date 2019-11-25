WADA рекомендовали отстранить Россию от большого спорта на четыре года

Здание Олимпийского комитета России в Москве. Фото: EPA

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Российские спортсмены могут быть на четыре года отстранены от крупнейших международных соревнований: соответствующую рекомендацию получило Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Как следует из релиза WADA, поводом стала очередная волна допинговых нарушений. Речь, в частности, идет о манипуляции баз данных Московской антидопинговой лаборатории, которые в результате расследования комиссии признаны недостоверными.

Российские спортсмены в случае, если рекомендации будут выполнены, смогут выступить на летней Олимпиаде-2020 в Токио, но только в нейтральном статусе - как и на зимних Играх-2018 в Пхенчхане. Российский флаг будет под запретом, отечественный спортсмен, поднявшийся на высшую ступень пьедестала почета, гимн РФ в честь своего триумфа не услышит.

Данная опция будет касаться не только Олимпийских игр, но также Паралимпийских игр, Юношеской олимпиады, чемпионатов мира. В официальных мероприятиях этих соревнований не смогут принимать участие официальные лица страны, равно как россияне не могут входить в составы различных комитетов и советов.

России на четыре года можно будет забыть - в случае соответствующего вердикта исполкома WADA - о проведении международных крупных соревнований. Если ранее РФ выиграла право принять у себя тот или иной турнир, это право у нее отбирается и передается другой стране.

Заседание исполкома WADA, на котором будет вынесен вердикт, пройдет 9 декабря.