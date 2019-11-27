Глава антидопингового агентства США потребовал отстранить Россию от Олимпиады в Токио

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Глава антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт призвал отстранить Россию от участия в Олимпиаде 2020 года в Токио.

"Всемирное антидопинговое агентство (WADA) должно противостоять этому мошенническому и издевательскому поведению, как того требуют правила и олимпийские ценности. Ответ, предложенный комитетом по соответствию, является неадекватным, особенно с учетом обмана, совершаемого российской спортивной системой, находящейся под контролем правительства", - говорится в письменном заявлении Тайгарта.

По его мнению, ВАДА должно быть жестче и "ввести полное ограничение на участие российских спортсменов в Олимпиаде, которое допускают правила".

Он отмечает, что только такой решительный ответ может помочь "изменить поведение" России и "защитить чистых спортсменов", которые будут соревноваться в Токио, а также будущие поколения спортсменов в России.

"Печально, когда спортсмены страны страдают от мошенничества государственной и спортивной системы, которую они представляют. Однако неспособность противостоять пятилетнему российскому пренебрежению правилами нанесла бы еще больший вред спортсменам в России и за ее пределами. Настало время для самого жесткого наказания", - считает Тайгарт.

Накануне комитет по соответствию ВАДА рекомендовал отстранить РФ от международных соревнований на четыре года, запретить проведение турниров в России и исключить россиян из числа руководителей международных спортивных федераций. Исполком вынесет окончательное решение 9 декабря на заседании в Париже.