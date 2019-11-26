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МОК выступил за самые суровые наказания виновникам допингового скандала в РФ

МОК выступил за самые суровые наказания виновникам допингового скандала в РФ
Фото: Reuters

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Виновные в манипуляции баз данных Московской антидопинговой лаборатории должны быть наказаны самым суровым образом, говорится в заявлении Международного олимпийского комитета (МОК).

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"Любая манипуляция данными является исключительной ответственностью российских властей. Российские власти несли ответственность за сохранение целостности Московской антидопинговой лаборатории", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой МОК.

МОК осудил людей, причастных к манипуляциям с данными московской лаборатории. "Это вопиющая манипуляция, которая негативно влияет на доверие к спорту и оскорбляет мировое спортивное движение. МОК поддержит любые санкции, которые будут применены к виновным", - заявила пресс-служба МОК.

"МОК подчеркивает, что любые санкции должны соответствовать правилам справедливости и уважать права человека. Виновные должны быть наказаны самым суровым образом из-за серьезности этого нарушения, и поэтому МОК приветствует санкции в отношении ответственных российских властей", - говорится в заявлении.

"МОК вновь просит российские власти предоставить необработанные данные, на которых основано дело. Это все еще вопрос огромной важности, поскольку предоставление любых полностью аутентичных исходных данных обеспечит, наконец, полное правосудие, и виновные будут должным образом наказаны, а невиновные полностью защищены. Таким образом, тень подозрения в отношении нового поколения "чистых" российских спортсменов может быть снята", - говорится в сообщении пресс-службы МОК, распространенном во вторник.

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При этом МОК высказался за участие в международных соревнованиях "чистых" российских спортсменов, не нарушавших антидопинговые правила, а также заявил о непричастности ОКР к манипуляциям с данными Московской антидопинговой лаборатории.

"Мы отмечаем, что в докладе (комитета по соответствию ВАДА) содержится вывод о том, что спортивное движение не было вовлечено ни в одну из манипуляций (с данными московской антидопинговой лаборатории), и что в докладе не указывается на какие-либо нарушения со стороны спортивного движения в этом отношении, в частности, Олимпийского комитета России или его членов", - говорится в сообщении пресс-службы МОК, распространенном во вторник.

"В этом контексте МОК приветствует возможность, предоставленную WADA российским спортсменам, выступать в соревнованиях, где они могут продемонстрировать, что они никоим образом не причастны к несоблюдению антидопинговых правил", - следует из сообщения.

Накануне стало известно, что комитет по соответствию рекомендовал ВАДА отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Российские спортсмены – в случае соответствующего решения – смогут выступить на летних ОИ-2020 в Токио только под нейтральным флагом. Так, как это было и на зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

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