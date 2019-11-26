ФИФА повременит с позицией по сборной России до решений ВАДА

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола (ФИФА) определится с возможными санкциями в отношении сборной России не раньше, чем Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) озвучит свои решения.

"Мы будем ждать окончательного рассмотрения этого вопроса исполнительным комитетом ВАДА, после этого ФИФА примет решение. ФИФА находится в постоянном контакте с ВАДА и Ассоциацией летних олимпийских международных федераций в этом отношении", - заявил собеседник агентства.

Комитет по соответствию ВАДА накануне рекомендовал отстранить РФ от международных соревнований на четыре года, запретить проведение турниров в России и исключить россиян из числа руководителей международных спортивных федераций. Исполком вынесет окончательное решение 9 декабря на заседании в Париже.

Под вопросом, в частности, оказалась перспектива проведения в Санкт-Петербурге матчей чемпионата Европы 2020 года, а также финала Лиги чемпионов в 2021 году. Однако, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не стал комментировать данную ситуацию.