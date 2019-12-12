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Черчесов назвал условия возвращения Кокорина и Мамаева в сборную

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что вышедшие на свободу Павел Мамаев и Александр Кокорин имеют шансы вернуться в состав национальной команды страны.

"Хорошо, что эта (с отбыванием наказания – ИФ) история закончилась, и мы опять сможем оценивать Кокорина и Мамаева как футболистов. В январе стартуют сборы, они их пройдут, уже, будучи такими же игроками, как и все. Но, чтобы они попали в сборную, им надо, во-первых, реально себя проявить на поле, а во-вторых, восстанавливать репутацию за его пределами", - приводит слова Черчесова "Спорт-Экспресс".

17 сентября полузащитник Павел Мамаев, нападающий Александр Кокорин и его брат Кирилл вышли на свободу из колонии после решения суда об их условно-досрочном освобождении. Все они до этого были лишены свободы за драки в центре Москвы.

В отличие от Кокорина, оставшегося в "Зените", Мамаев расторг контракт с "Краснодаром" (по взаимному согласию сторон). И вскоре подписал контракт с "Ростовом". Возобновить выступления в официальных матчах они смогут в начале следующего года.

За плечами Мамаева и Кокорина числятся матчи за сборную России.

футбол Павел Мамаев Александр Кокорин

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