Поиск

Мамаев сыграет против "Краснодара" в товарищеском матче

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Полузащитник ФК "Ростов" Павел Мамаев сыграет против бывшего клуба ФК "Краснодар" со стартового свистка.

Игра в Краснодаре начнется в воскресенье в 16:00 мск.

Ранее сообщалось, что Мамаев подписал контракт с ФК "Ростов" на два года и будет выступать за команду под номером 10. Но в официальных матчах за "Ростов" он может начать играть не раньше весны следующего года.

Мамаев - воспитанник московского "Торпедо", здесь же он выступал на взрослом уровне с 2004 по 2007 годы. Следующим шагом в его карьере стал переход в ЦСКА, цвета которого он защищал до 2013 года. Далее была годичная аренда в "Краснодаре", а затем - полноценный контракт в этом клубе. Здесь он играл до тех пор, пока не попал в следственный изолятор за соучастие в двух драках в Москве.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил за драки в центре Москвы Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима. Нападающий "Зенита" Александр Кокорин получил 1 год 6 месяцев колонии.

Алексеевский районный суд Белгородской области 6 сентября удовлетворил ходатайства об УДО Мамаева и Кокорина.

17 сентября Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл вышли на свободу из колонии после решения суда об их условно-досрочном освобождении. По сообщению пресс-службы ФК "Краснодар", 20 сентября клуб и Мамаев оформили расторжение контракта по взаимному согласию сторон.

футбол Павел Мамаев

Новости по теме

Новости

Сборная России крупно уступила Бельгии в матче отбора на Евро-2020

Сборная России крупно уступила Бельгии в матче отбора на Евро-2020

Россиянка Трусова победила на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве

Фигуристы Синицина и Кацалапов заняли первое место в танцах на льду на этапе Гран-при

Фигуристы Синицина и Кацалапов заняли первое место в танцах на льду на этапе Гран-при

Российские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Москве

Российские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Москве

Евгения Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве

Медведев потерял шансы на выход в полуфинал Итогового турнира ATP

Синицина и Кацалапов выиграли короткую программу танцоров на домашнем этапе Гран-при

В РФС раскритиковали новую форму сборной и потребовали эксклюзивного варианта

В РФС раскритиковали новую форму сборной и потребовали эксклюзивного варианта

Ковальчук прокомментировал решение вывести его из состава "Лос-Анджелеса"

Стадион "Локомотива" закроют на реконструкцию, команду готовы принять "Лужники"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');