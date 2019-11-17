Мамаев сыграет против "Краснодара" в товарищеском матче

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Полузащитник ФК "Ростов" Павел Мамаев сыграет против бывшего клуба ФК "Краснодар" со стартового свистка.

Состав "Ростова" на матч в Краснодаре. Павел Мамаев сыграет с первых минут 😎



Текстовая трансляция матча будет доступна в наших соцсетях и на официальном сайте 📰 pic.twitter.com/D7NvqahmEh — Football Club Rostov (@rostovfc) November 17, 2019

Игра в Краснодаре начнется в воскресенье в 16:00 мск.

Ранее сообщалось, что Мамаев подписал контракт с ФК "Ростов" на два года и будет выступать за команду под номером 10. Но в официальных матчах за "Ростов" он может начать играть не раньше весны следующего года.

Мамаев - воспитанник московского "Торпедо", здесь же он выступал на взрослом уровне с 2004 по 2007 годы. Следующим шагом в его карьере стал переход в ЦСКА, цвета которого он защищал до 2013 года. Далее была годичная аренда в "Краснодаре", а затем - полноценный контракт в этом клубе. Здесь он играл до тех пор, пока не попал в следственный изолятор за соучастие в двух драках в Москве.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил за драки в центре Москвы Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима. Нападающий "Зенита" Александр Кокорин получил 1 год 6 месяцев колонии.

Алексеевский районный суд Белгородской области 6 сентября удовлетворил ходатайства об УДО Мамаева и Кокорина.

17 сентября Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл вышли на свободу из колонии после решения суда об их условно-досрочном освобождении. По сообщению пресс-службы ФК "Краснодар", 20 сентября клуб и Мамаев оформили расторжение контракта по взаимному согласию сторон.