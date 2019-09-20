Кокорин прошел медосмотр и приступил к тренировкам в "Зените"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин успешно прошел медосмотр после выхода на свободу, сообщил "Интерфаксу" пресс-атташе ФК Антон Макаренко.

По его словам, футболист приступил к тренировкам по индивидуальной программе.

17 сентября Александр Кокорин, его брат Кирилл и нападающий Павел Мамаев вышли на свободу из колонии после решения суда об их условно-досрочном освобождении. Как сообщил в тот день адвокат Кокорина Юрий Падалко, накануне футболист заключил новый контракт с "Зенитом".

Как сообщалось, Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил за драки в центре Москвы полузащитника "Краснодара" Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима. Нападающий "Зенита" Александр Кокорин получил 1 год 6 месяцев колонии.

Алексеевский районный суд Белгородской области 6 сентября удовлетворил ходатайства об УДО Мамаева и Кокорина.