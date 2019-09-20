Поиск

Кокорин прошел медосмотр и приступил к тренировкам в "Зените"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин успешно прошел медосмотр после выхода на свободу, сообщил "Интерфаксу" пресс-атташе ФК Антон Макаренко.

По его словам, футболист приступил к тренировкам по индивидуальной программе.

17 сентября Александр Кокорин, его брат Кирилл и нападающий Павел Мамаев вышли на свободу из колонии после решения суда об их условно-досрочном освобождении. Как сообщил в тот день адвокат Кокорина Юрий Падалко, накануне футболист заключил новый контракт с "Зенитом".

Как сообщалось, Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил за драки в центре Москвы полузащитника "Краснодара" Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима. Нападающий "Зенита" Александр Кокорин получил 1 год 6 месяцев колонии.

Алексеевский районный суд Белгородской области 6 сентября удовлетворил ходатайства об УДО Мамаева и Кокорина.

Александр Кокорин Павел Мамаев

Новости по теме

Новости

Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов УЕФА

ЦСКА пропустил пять голов от "Лудогорца" в Лиге Европы

ЦСКА пропустил пять голов от "Лудогорца" в Лиге Европы

"Лудогорец" - ЦСКА. Онлайн

"Лудогорец" - ЦСКА. Онлайн

"Краснодар" со счетом 0:5 уступил "Базелю" в Лиге Европы

"Краснодар" со счетом 0:5 уступил "Базелю" в Лиге Европы

В "Анжи" опровергли причастность задержанного в Дагестане Идрисова к клубу

Роберт Кубица покинет Williams по окончании сезона "Формулы-1"

Роберт Кубица покинет Williams по окончании сезона "Формулы-1"

France Football учредил награду имени Льва Яшина

Россия поднялась на 42-е место в рейтинге ФИФА

Россия поднялась на 42-е место в рейтинге ФИФА

Дмитрий Тарасов: отношение к Московскому марафону меняется в России и мире

Дмитрий Тарасов: отношение к Московскому марафону меняется в России и мире

Что случилось этой ночью: четверг, 19 сентября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');