Мамаев прокомментировал свой дебют в "Ростове"

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Полузащитник футбольного клуба "Ростов" Павел Мамаев заявил, что испытал "самые позитивные" впечатления в товарищеском матче с "Краснодаром".

"Счастлив вернуться на поле", - сказал Мамаев, слова которого приводит пресс-служба "Ростова".

"На самом деле очень ждал такой игры, чтобы и я, и тренерский штаб поняли, насколько я готов. Рад, что сыграл, был интересный матч. Чувствую себя хорошо", - отметил футболист.

Мамаев также порадовался тому, что трибуны стадиона в Краснодаре, где прошла игры, тепло активно ему аплодировали.

"Очень приятно, что меня так тепло приняли. Большая благодарность болельщикам "Ростова" и "Краснодара" за эти эмоции", - сказал Мамаев.

Матч прошел в воскресенье и завершился со счетом 1:0 в пользу "Краснодара". Мамаев вышел в стартовом составе и был заменен на 53-й минуте. Это была первая игра футболиста в "Ростове" после выхода на свободу.

Ранее сообщалось, что Мамаев подписал контракт с ФК "Ростов" на два года и будет выступать за команду под номером 10. Но в официальных матчах за "Ростов" он может начать играть не раньше весны следующего года.

17 сентября Мамаев, футболист "Зенита" Александр Кокорин и его брат Кирилл вышли на свободу из колонии после решения суда об их условно-досрочном освобождении. Все они до этого были лишены свободы за драки в центре Москвы.

В отличие от Кокорина, оставшегося в "Зените", Мамаев расторг контракт с "Краснодаром" (по взаимному согласию сторон). И вскоре подписал контракт с "Ростовом".