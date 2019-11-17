Поиск

Мамаев прокомментировал свой дебют в "Ростове"

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Полузащитник футбольного клуба "Ростов" Павел Мамаев заявил, что испытал "самые позитивные" впечатления в товарищеском матче с "Краснодаром".

"Счастлив вернуться на поле", - сказал Мамаев, слова которого приводит пресс-служба "Ростова".

СпортМамаев подписал контракт с "Ростовом"Мамаев подписал контракт с "Ростовом"Читать подробнее

"На самом деле очень ждал такой игры, чтобы и я, и тренерский штаб поняли, насколько я готов. Рад, что сыграл, был интересный матч. Чувствую себя хорошо", - отметил футболист.

Мамаев также порадовался тому, что трибуны стадиона в Краснодаре, где прошла игры, тепло активно ему аплодировали.

"Очень приятно, что меня так тепло приняли. Большая благодарность болельщикам "Ростова" и "Краснодара" за эти эмоции", - сказал Мамаев.

Матч прошел в воскресенье и завершился со счетом 1:0 в пользу "Краснодара". Мамаев вышел в стартовом составе и был заменен на 53-й минуте. Это была первая игра футболиста в "Ростове" после выхода на свободу.

Ранее сообщалось, что Мамаев подписал контракт с ФК "Ростов" на два года и будет выступать за команду под номером 10. Но в официальных матчах за "Ростов" он может начать играть не раньше весны следующего года.

17 сентября Мамаев, футболист "Зенита" Александр Кокорин и его брат Кирилл вышли на свободу из колонии после решения суда об их условно-досрочном освобождении. Все они до этого были лишены свободы за драки в центре Москвы.

В отличие от Кокорина, оставшегося в "Зените", Мамаев расторг контракт с "Краснодаром" (по взаимному согласию сторон). И вскоре подписал контракт с "Ростовом".

футбол Павел Мамаев

Новости по теме

Новости

Сборная России крупно уступила Бельгии в матче отбора на Евро-2020

Сборная России крупно уступила Бельгии в матче отбора на Евро-2020

Россиянка Трусова победила на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве

Фигуристы Синицина и Кацалапов заняли первое место в танцах на льду на этапе Гран-при

Фигуристы Синицина и Кацалапов заняли первое место в танцах на льду на этапе Гран-при

Российские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Москве

Российские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Москве

Евгения Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве

Медведев потерял шансы на выход в полуфинал Итогового турнира ATP

Синицина и Кацалапов выиграли короткую программу танцоров на домашнем этапе Гран-при

В РФС раскритиковали новую форму сборной и потребовали эксклюзивного варианта

В РФС раскритиковали новую форму сборной и потребовали эксклюзивного варианта

Ковальчук прокомментировал решение вывести его из состава "Лос-Анджелеса"

Стадион "Локомотива" закроют на реконструкцию, команду готовы принять "Лужники"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');