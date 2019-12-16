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Мосгорсуд ограничил доступ к матчам АПЛ на шести сайтах, включая matchtv.ru

Мосгорсуд ограничил доступ к матчам АПЛ на шести сайтах, включая matchtv.ru
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Мосгорсуд с начала декабря временно заблокировал доступы к прямым трансляциям футбольных матчей клубов Английской футбольной премьер-лиги на шести интернет-ресурсах, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

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"Мосгорсуд 10 декабря удовлетворил заявление "Рамблер Интернет Холдинг" о принятии предварительных обеспечительных мер, направленных на обеспечение защиты исключительных прав на прямые трансляции футбольных матчей клубов Английской футбольной премьер-лиги, размещённые на сайте matchtv.ru. Аналогичные меры также были наложены судом 6 декабря по заявлениям в отношении footballhgs.com, reallook.ru, sporttranslit.ru, liveball.ru и gohafilm.ru", - сказал представитель суда.

В пресс-службе уточнили, что блокировка данных контентов на сайтах установлена на 15 суток. За это время Rambler должен подать в суд иски с обоснованием требования. Если они не будут поданы, то обеспечительные меры будут автоматически сняты, уточнили в суде.

Вместе с тем, по данным Мосгорсуда, за последние три месяца холдинг уже выиграл ряд исков о блокировке доступа к записям трансляций английской премьер-лиги на порядка десяти интернет-ресурсах, в том числе https://sport7.pro, http://goal-online.tv, www.footboom.com, https://rosregistr.ru, http://sportclub.live, https://mnogotivi.com и др.

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Ранее в понедельник в пресс-службе Rambler со ссылкой на руководителя спортивных проектов холдинга Михаила Гершковича сообщили, что компания намерена продолжать активно бороться с пиратскими трансляциями.

Так, в начале августа этого года холдинг обратился в суд с просьбой ограничить доступ к аудиовизуальным произведениям "Прямые трансляции футбольных матчей кубков Английской футбольной Премьер-лиги в сезоне 2019/20, 1010/21, 2021/22 годов" на сайте www.twitch.tv. Судом было удовлетворено данное ходатайство и доступ к данным видео на сайте был заблокирован.

Сам иск от ООО "Рамблер Интернет Холдинг" поступил в Мосгорсуд 26 августа, а судебное разбирательство стартовало в начале сентября. Истец требует пресечь распространение пиратских трансляций футбольных матчей английской премьер-лиги и взыскать с крупного стримингового сервиса Twitch 180 млрд рублей.

"Что касается суммы требований, она была предложена внешним адвокатом, ведущим это дело. Сумма является технической и максимально возможной, она будет уточнена", - пояснил Гершкович.

По данным Мосгорсуда, очередное заседание по делу назначено на 20 декабря.

Весной Rambler купил эксклюзивные права на показ в России АПЛ в течение трех лет с июня 2019 года. Трансляции проводятся по подписке на видеосервисе Okko, входящем в компанию. В Okko создана спортивная редакция, появился раздел Okko.Sport.

Ранее показами АПЛ занимался телеканал "Матч ТВ".

футбол Rambler Мосгорсуд Англия

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