Команда Путина вновь победила в хоккейном матче на Красной площади

Президент России стал автором больше половины голов своей команды

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Матч любительской Ночной хоккейной лиги на катке на Красной площади завершился поздно вечером в среду со счетом 8:5 в пользу команды, за которую выступал президент РФ Владимир Путин, больше половины шайб со стороны победителей забросил глава государства.

Президент традиционно вышел на лед под 11 номером. Вместе с ним в команде в красной форме играли министр обороны РФ Сергей Шойгу и легенды отечественного хоккея, в том числе Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов и другие.

За команду в белой форме выступали губернатор Тульской области Алексей Дюмин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман, подмосковный губернатор Андрей Воробьев и другие.

В перерывах между периодами Путин пообщался с участниками матча за чаепитием в кафе у ледовой площадки. После завершения товарищеского поединка глава государства традиционно сфотографировался с игроками обеих команд.

В 2018 году аналогичный товарищеский хоккейный матч на Красной площади с участием Путина состоялся 29 декабря. Тогда игра закончилась со счетом 14:10 в пользу команды, за которую играл президент РФ.

Ночная хоккейная лига была организована 15 декабря 2011 года после встречи Путина и легендарных ветеранов отечественного хоккея. На ней речь шла о необходимости развития любительского хоккея.

Задачей Лиги, получившей громкую аббревиатуру НХЛ, является привлечение взрослых людей к спорту. Ее смысл - поддержать тех, кто после работы предпочитает сыграть в хоккей, а не посидеть перед телевизором.