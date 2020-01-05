Финал молодежного ЧМ Россия - Канада. Онлайн
Чемпионат мира проходит в Чехии
На групповом этапе турнира Россия разгромила Канаду со счетом 6:0. Но канадцы набрали приличную форму (чего только стоит разгроми Финляндии со счетом 5:0 в полуфинале)! Но и мы молодцы!
Хоккейный эксперт Владимир Дехтярев считает, что Россия - фаворит решающего матча
Эксперт предрек победу России над Канадой со счетом 3:1 https://t.co/QNZyMiheQD— Интерфакс (@interfax_news) 5 января 2020 г.
Не имею сомнений, нас ожидает жаркое зрелище! И я приложу все усилия, чтобы эмоции передать через трансляцию!
Ворота сборной России будет защищать Амир Мифтахов. Состав нашей команды выглядит так!
🏒Состав на финал: изучаем и готовимся болеть!— Хоккей России (@russiahockey) 5 января 2020 г.
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📍Стартовое вбрасывание в 21:00 по мск, смотреть можно на Первом и на https://t.co/hVuJjUSFTb
⠀#снамироссия pic.twitter.com/lGuz1Lo38b
Трансляцию для вас веду я, Владимир Нардин!
Начало решающего матча - 21:00 по московскому времени!
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию финального матча молодежного чемпионата мира Россия - Канада!
Всем большой хоккейный привет!