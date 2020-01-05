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Финал молодежного ЧМ Россия - Канада. Онлайн

Финал молодежного ЧМ Россия - Канада. Онлайн
Хоккеисты сборных России и Канады в матче группового этапа молодежного ЧМ
Фото: Zuma\ТАСС

Чемпионат мира проходит в Чехии

На групповом этапе турнира Россия разгромила Канаду со счетом 6:0. Но канадцы набрали приличную форму (чего только стоит разгроми Финляндии со счетом 5:0 в полуфинале)! Но и мы молодцы!

Хоккейный эксперт Владимир Дехтярев считает, что Россия - фаворит решающего матча

Не имею сомнений, нас ожидает жаркое зрелище! И я приложу все усилия, чтобы эмоции передать через трансляцию!

Ворота сборной России будет защищать Амир Мифтахов. Состав нашей команды выглядит так!

Трансляцию для вас веду я, Владимир Нардин!

Начало решающего матча - 21:00 по московскому времени!

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию финального матча молодежного чемпионата мира Россия - Канада!

Всем большой хоккейный привет!

хоккей молодежный ЧМ по хоккею

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